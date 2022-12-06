Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров с Украиной

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».