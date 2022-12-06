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Политика

Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров с Украиной

Ведомости

В Кремле не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, — с этим можно согласиться, но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован путем дипломатии и переговоров между Москвой и Киевом. Блинкен отметил, что США хотели бы «долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия».

«Должны быть достигнуты цели спецоперации: РФ должна и достигнет поставленных целей», — ответил Песков на вопрос, что должно произойти, чтобы в Кремле увидели перспективы этих переговоров.

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

Песков уже неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных