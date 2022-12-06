Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров с Украиной
В Кремле не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, — с этим можно согласиться, но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили», — сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован путем дипломатии и переговоров между Москвой и Киевом. Блинкен отметил, что США хотели бы «долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия».
«Должны быть достигнуты цели спецоперации: РФ должна и достигнет поставленных целей», — ответил Песков на вопрос, что должно произойти, чтобы в Кремле увидели перспективы этих переговоров.
Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
Песков уже неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
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