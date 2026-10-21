Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,258-0,7%USBN0,122+2,01%CHKZ15 050-0,66%IMOEX2 462,44-0,3%RTSI935,87-0,3%RGBI111,74+0,08%RGBITR771,67+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армения попросила ЕЭК признать ограничения России торговым барьером

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой признать введенные Россией ограничения на импорт армянской продукции торговым барьером. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян.

«Считаем, что ограничения в отношении нас неправомерны, и обратились для признания их барьером», – сказал министр. По его словам, если ЕЭК признает ограничения барьером, Россия будет обязана отменить их в течение 30 дней.

Папоян сообщил, что по одному из направлений коллегия ЕЭК уже поддержала позицию Армении восемью голосами против двух. Представители России проголосовали против. Теперь вопрос должен быть рассмотрен на более высоком уровне, где сохраняется возможность применения права вето. Министр подчеркнул, что Ереван рассматривает ситуацию исключительно как экономический спор.

8 сентября замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян сообщил о подаче жалобы на российские ограничения в рамках механизмов ЕАЭС. Он выразил надежду на их отмену.

25 сентября Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. В ведомстве объяснили это отсутствием документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

21 октября стало известно, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС сократился с более чем $4,6 млрд до чуть более $3,8 млрд за январь – август 2026 г. в годовом выражении. Доля объединения во внешней торговле республики снизилась с 36 до 29%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь