Армения попросила ЕЭК признать ограничения России торговым барьером

Папоян сообщил, что по одному из направлений коллегия ЕЭК уже поддержала позицию Армении восемью голосами против двух. Представители России проголосовали против. Теперь вопрос должен быть рассмотрен на более высоком уровне, где сохраняется возможность применения права вето. Министр подчеркнул, что Ереван рассматривает ситуацию исключительно как экономический спор.