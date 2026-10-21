Армения попросила ЕЭК признать ограничения России торговым барьером
Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой признать введенные Россией ограничения на импорт армянской продукции торговым барьером. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян.
«Считаем, что ограничения в отношении нас неправомерны, и обратились для признания их барьером», – сказал министр. По его словам, если ЕЭК признает ограничения барьером, Россия будет обязана отменить их в течение 30 дней.
Папоян сообщил, что по одному из направлений коллегия ЕЭК уже поддержала позицию Армении восемью голосами против двух. Представители России проголосовали против. Теперь вопрос должен быть рассмотрен на более высоком уровне, где сохраняется возможность применения права вето. Министр подчеркнул, что Ереван рассматривает ситуацию исключительно как экономический спор.
8 сентября замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян сообщил о подаче жалобы на российские ограничения в рамках механизмов ЕАЭС. Он выразил надежду на их отмену.
25 сентября Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. В ведомстве объяснили это отсутствием документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.
21 октября стало известно, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС сократился с более чем $4,6 млрд до чуть более $3,8 млрд за январь – август 2026 г. в годовом выражении. Доля объединения во внешней торговле республики снизилась с 36 до 29%.