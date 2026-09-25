Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции
Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, поскольку Армения не предоставила документы об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
«В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне», – говорится в сообщении.
Запрет на ввоз товаров из Армении Россия начала вводить с конца мая. С 30 мая был запрещен ввоз цветов, а также ограничены поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня Россельхознадзор распространил меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.
19 августа Россельхознадзор заявил, что Россия может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от страны отчета о санитарных проверках