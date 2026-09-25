Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции

Запрет на ввоз товаров из Армении Россия начала вводить с конца мая. С 30 мая был запрещен ввоз цветов, а также ограничены поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня Россельхознадзор распространил меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.