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Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции

Анна Суслова
Россельхознадзор
Россельхознадзор

Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, поскольку Армения не предоставила документы об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

«В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне», – говорится в сообщении.

26 июня Россельхознадзор ограничил ввоз рыбной продукции из Армении, а 27 июля – молочной продукции.

Запрет на ввоз товаров из Армении Россия начала вводить с конца мая. С 30 мая был запрещен ввоз цветов, а также ограничены поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня Россельхознадзор распространил меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.

19 августа Россельхознадзор заявил, что Россия может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от страны отчета о санитарных проверках

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