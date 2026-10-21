Зачем эксперты ЕАЭС грозят Армении потерей 15% ВВП при заморозке ее членства

Зачем эксперты ЕАЭС грозят Армении потерей 15% ВВП при заморозке ее членстваЭто предупреждение о реальных последствиях готовящегося ответа союза на стремление Еревана в ЕС
Совокупный товарооборот Армении с государствами – членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% в случае приостановки членства республики в организации, а это, в свою очередь, обвалит ее ВВП на 15% и симметрично повысит инфляцию. К такому выводу пришли члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в докладе, опубликованном на сайте российского правительства.
Как пишут в докладе эксперты, приостановка членства Армении в ЕАЭС автоматически приведет к восстановлению полного таможенного контроля, таможенных платежей и налогов в отношении армянской торговли со странами организации. Кроме этого Ереван может потерять преимущества свободной торговли с партнерами организации – Ираном, ОАЭ, Вьетнамом, Сербией и Монголией. А гражданам Армении потребуются трудовые патенты, и для них будут действовать квоты на трудовых мигрантов в России и других государствах-членах.
Это может привести к сокращению экспорта Армении в государства ЕАЭС с $1,6 млрд (по итогам 2025 г.) до $950 млн (минус 39,6%). Серьезно пострадают и реэкспортные операции из Армении. Увеличение торговых издержек, по оценкам аналитиков, приведет к падению этих показателей с $1,6 млрд до $135 млн. Суммарно армянские поставки на рынки постсоветских республик упадут с $3,1 млрд до $1 млрд (минус 65,8%).
Не так драматично сократится армянский импорт товаров из ЕАЭС – с $2 млрд до $1,5 млрд (минус 26,8%). Правда, более чем на $2 млрд ожидается снижение реэкспортных поставок товаров в Армению – до $313 млн. Рост цены на импортируемый российский газ с $177,5 за 1000 куб. м до порядка $300 и выше рискует привести к увеличению показателей армянского импорта топлива в стоимостном выражении с $389 млн до порядка $660 млн (69%), что автоматически означает рост издержек для производителей и домохозяйств, отметили аналитики.
Также эксперты четырех стран ЕАЭС прогнозируют снижение армянского экспорта услуг в экономики союза на 41,7% – с $1,3 млрд до $754 млн. В наибольшей степени могут пострадать транспортные компании и коммерческие банки, связанные с обслуживанием логистических и расчетных операций. В обратном направлении импорт Армении потенциально сократится с $787 млн до $542 млн.
Предварительные издержки
Выход Армении из ЕАЭС одновременно ударит по показателям армянского товарооборота с другими странами: снижение с $5,3 млрд до $2,3 млрд в экспорте и с $8 млрд до $6,3 млрд в импорте, говорится в докладе.
Наконец, после приостановки действия договора о ЕАЭС для Армении ожидается еще сокращение денежных переводов работающих за рубежом армянских граждан с $3,9 млрд (более 98% из России) до $1,85 млрд.
Учитывая нынешний высокий уровень экономических связей Армении со странами – членами ЕАЭС, прежде всего Россией, подобные весьма негативные прогнозные оценки достаточно обоснованны, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. Проблемы с товарами традиционного экспорта Армении из секторов сельского хозяйства и легкой промышленности могут крайне негативно отразиться на реальном секторе ее экономики, иметь социальные последствия из-за снижения занятости в этих секторах, говорит Пылин. Учитывая все это, Армения будет стремиться сохранить преимущества участия в ЕАЭС, полагает Пылин: «Но также важно учитывать весьма негативные имиджевые последствия ухода Армении для самого союза».
В ЕАЭС не хотели бы приостанавливать участие Армении в организации, поэтому, как отмечает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев, в нынешних условиях им необходимо «сделать хоть что-то», так как позиция Еревана подрывает весь интеграционный проект. В иных условиях кавказская республика сможет продолжать торговлю с Россией и другими странами вне рамок ЕАЭС, как Грузия, добавил политолог: «Но ценой будут экономические потери, которые могут ускорить отток населения из страны, который в последнее время замедлился».
Обсуждение возможного выхода Армении из ЕАЭС началось в марте 2024 г., после того как армянские власти впервые публично объявили о желании вхождения страны в Евросоюз (ЕС). А уже в 2025 г. армянский парламент принял закон о запуске курса на евроинтеграцию. На этом фоне лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии неоднократно говорили о невозможности одновременного членства Армении в двух интеграционных объединениях. А в конце мая 2026 г., в канун парламентских выборов в Армении, четыре страны ЕАЭС призвали Ереван провести референдум по этому поводу после прошедших в начале того же месяца саммитов ЕС – Армения и Европейского политического сообщества в Ереване. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в августе 2026 г. подчеркивал, что власти страны не станут организовывать референдум до официального запроса Еревана в ЕС с заявкой о вступлении и получения статуса кандидата. Но в том же месяце он на встрече с депутатами местного парламента пообещал подать ее в ближайшее время.
Публикация экспертного доклада ЕАЭС потенциально означает, что страны – участницы союза, скорее всего, приостановят членство Армении в организации на неформальном саммите организации в Санкт-Петербурге в декабре 2026 г. со ссылкой на Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г., допустил Силаев. По его словам, Москва около года ведет соответствующие консультации по дипломатическим каналам с представителями государств, а окончательные выводы сделала после встречи президента Владимира Путина с Пашиняном в российской столице в апреле.
Теоретически Пашинян может избежать реализации этого сценария, все же предложив согражданам возможность выбора между ЕС и ЕАЭС на референдуме, рассуждает Силаев: «Но любой исход голосования для руководства рискован. Пашинян будет вынужден подать в отставку, если население поддержит ЕАЭС, а если граждане выберут евроинтеграцию – ее процесс и последующие экономические трудности рискуют обвалить рейтинги властей, ныне поддерживаемые текущими экономическими достижениями за счет членства страны в ЕАЭС».-