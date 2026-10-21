Зачем эксперты ЕАЭС грозят Армении потерей 15% ВВП при заморозке ее членства

Обсуждение возможного выхода Армении из ЕАЭС началось в марте 2024 г., после того как армянские власти впервые публично объявили о желании вхождения страны в Евросоюз (ЕС). А уже в 2025 г. армянский парламент принял закон о запуске курса на евроинтеграцию. На этом фоне лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии неоднократно говорили о невозможности одновременного членства Армении в двух интеграционных объединениях. А в конце мая 2026 г., в канун парламентских выборов в Армении, четыре страны ЕАЭС призвали Ереван провести референдум по этому поводу после прошедших в начале того же месяца саммитов ЕС – Армения и Европейского политического сообщества в Ереване. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в августе 2026 г. подчеркивал, что власти страны не станут организовывать референдум до официального запроса Еревана в ЕС с заявкой о вступлении и получения статуса кандидата. Но в том же месяце он на встрече с депутатами местного парламента пообещал подать ее в ближайшее время.