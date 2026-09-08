Ереван пожаловался в ЕАЭС на ограничения России на армянские товары

Ограничения для армянских товаров действуют с мая. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, зелени, клубники, молочной, рыбной и другой продукции. Введение ограничений совпало с действиями Еревана по сближению с ЕС, хотя Россельхознадзор утверждал, что решения об ограничениях продукции не носят политического характера.