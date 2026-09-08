Ереван пожаловался в ЕАЭС на ограничения России на армянские товары
Ереван обратился в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на ограничения со стороны России, введенные на импорт армянских товаров. Об этом сообщил заместитель министра экономики Армении Тигран Гаспарян.
«Армения обратилась с жалобой против ограничений, введенных Россией в отношении армянских товаров, и надеется, что они будут сняты с помощью механизмов, действующих в рамках ЕАЭС», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Гаспарян отметил, что важны «не только наши контакты с Россией, но и наши возможности в рамках ЕАЭС».
Ограничения для армянских товаров действуют с мая. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, зелени, клубники, молочной, рыбной и другой продукции. Введение ограничений совпало с действиями Еревана по сближению с ЕС, хотя Россельхознадзор утверждал, что решения об ограничениях продукции не носят политического характера.
19 августа в Россельхознадзоре заявили, что Москва может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от Еревана отчета о санитарных проверках. Ведомство ожидает от армянской стороны результатов расследования выявленных нарушений, информации о принятых мерах и алгоритма дальнейших действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.