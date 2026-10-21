Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Об этом сообщили в Минобороны России, передают «РИА Новости».
По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.
29 сентября стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в ходе учебно-тренировочного полета в Амурской области. В результате аварии шесть членов экипажа погибли, один пострадал.
15 июня Минобороны России сообщило о крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области при заходе на посадку. Самолет выполнял учебный полет без боекомплекта. Экипаж успел катапультироваться.