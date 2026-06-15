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Минобороны сообщило о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Членам экипажа удалось катапультироваться
Ведомости

В Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщило Минобороны РФ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, экипаж катапультировался, жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. Кроме того, на земле нет разрушений в результате аварии.

Минобороны отметило, что авария произошла во время захода самолета на посадку. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. На месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В апреле 2025 г. в Иркутской области также потерпел крушение самолет Ту-22М3. Тогда один летчик погиб, причиной аварии стала техническая неисправность. Воздушное судно упало в безлюдной местности.

Ту-22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он предназначен для поражения морских и наземных объектов управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Это глубоко модернизированный вариант Ту-22М2 с расширенными боевыми и защитными возможностями. Кодификация NATO – Backfire.

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