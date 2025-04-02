В Иркутской области упал военный самолет Ту-22М3

В Иркутской области упал военный самолет Ту-22М3В результате крушения погиб летчик
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, летчик погиб, сообщили в Минобороны РФ. Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщили в военном ведомстве, Ту-22М3 разбился во время планового полета. Четыре члена экипажа катапультировались, но, по сообщению командира, один летчик погиб. По предварительным данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
По данным Кобзева, на месте работают службы МЧС, а прибывшая поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж.