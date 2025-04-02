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В Иркутской области упал военный самолет Ту-22М3

В результате крушения погиб летчик
Ведомости

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, летчик погиб, сообщили в Минобороны РФ. Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

Как сообщили в военном ведомстве, Ту-22М3 разбился во время планового полета. Четыре члена экипажа катапультировались, но, по сообщению командира, один летчик погиб. По предварительным данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. 

По данным Кобзева, на месте работают службы МЧС, а прибывшая поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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