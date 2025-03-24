Су-25 потерпел крушение в Приморском крае
Штурмовик Су-25 потерпел крушение при тренировочном полете в Приморском крае, пилот катапультировался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», – говорится в сообщении.
Причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, а полет выполнялся без боекомплекта.
В июне 2024 г. самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. В результате падения экипаж погиб.
27 июля того же года Минобороны сообщило о крушении Су-34 в Волгоградской области. Экипажу удалось катапультировался. Причиной падения самолета также могла стать техническая неисправность.