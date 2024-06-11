Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России, экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.
ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности. В результате инцидента разрушений на земле нет, подчеркнули в военном ведомстве.
По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. На место крушения вылетела комиссия ВКС.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Экипаж самолета состоит из двух человек – летчика и штурмана. Су-34 может развивать скорость на высоте до 1900 км/ч. Дальность полета без дозаправки составляет 4500 км.
В марте в Ивановской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Уточнялось, что среди них были тверские и оренбургские военные летчики. Все находившиеся на борту погибли.
Крушение произошло во время выполнения планового полета. Предварительной причиной падения могло стать возгорание двигателя. Самолет упал на лесополосу недалеко от аэродрома «Северный», не задев жилые дома и критически важную инфраструктуру. Из гражданского населения также никто не пострадал.