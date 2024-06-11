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Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Ведомости

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России, экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности. В результате инцидента разрушений на земле нет, подчеркнули в военном ведомстве.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. На место крушения вылетела комиссия ВКС.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Экипаж самолета состоит из двух человек – летчика и штурмана. Су-34 может развивать скорость на высоте до 1900 км/ч. Дальность полета без дозаправки составляет 4500 км.

В марте в Ивановской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Уточнялось, что среди них были тверские и оренбургские военные летчики. Все находившиеся на борту погибли. 

Крушение произошло во время выполнения планового полета. Предварительной причиной падения могло стать возгорание двигателя. Самолет упал на лесополосу недалеко от аэродрома «Северный», не задев жилые дома и критически важную инфраструктуру. Из гражданского населения также никто не пострадал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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