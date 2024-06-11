Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Экипаж самолета состоит из двух человек – летчика и штурмана. Су-34 может развивать скорость на высоте до 1900 км/ч. Дальность полета без дозаправки составляет 4500 км.