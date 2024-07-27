Минобороны сообщило о крушении Су-34 в Волгоградской области
Самолет Су-34 упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, летчики живы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Причиной падения самолета могла стать техническая неисправность, на месте работает комиссия ВКС России, говорится в сообщении.
11 июня Минобороны РФ сообщило о крушении самолета Су-34 в горах Северной Осетии. ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж погиб. Предварительной причиной стала техническая неисправность.