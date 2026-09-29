Стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в Амурской области

По данным ведомства, вследствие инцидента шесть членов экипажа погибли и один пострадал. Раненого эвакуировали в больницу. Как уточнило агентство, полет выполнялся без боекомплекта. Газета «Известия» отметила, что для установки причин крушения на место происшествия направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС).