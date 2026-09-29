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Стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в Амурской области

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в ходе учебно-тренировочного полета в Амурской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, вследствие инцидента шесть членов экипажа погибли и один пострадал. Раненого эвакуировали в больницу. Как уточнило агентство, полет выполнялся без боекомплекта. Газета «Известия» отметила, что для установки причин крушения на место происшествия направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС).

Ту-95 – советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самолет разработало в прошлом веке Опытное конструкторское бюро Туполева  (сейчас - КБ «Туполев» в составе «Ростеха»). Бомбардировщик способен нести на большие расстояния как обычное, так и ядерное вооружение.

15 июня Минобороны РФ сообщило о крушении самолета Ту-22М3 во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Минобороны отметило, что авария произошла во время захода самолета на посадку. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта.

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