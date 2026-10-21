Силуанов призвал не торопиться с дополнительными налогами для банков
Российской экономике необходимы новые кредиты, поэтому не следует торопиться с введением дополнительных налогов для банков. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы.
По его словам, банки, как и другие компании, платят налог на прибыль по ставке 25%. Силуанов отметил, что прибыль банков является капиталом для новых кредитов.
«Поэтому, на наш взгляд, это также позиция ЦБ, не надо торопиться с дополнительными налогами на банковский сектор», – сказал министр.
5 октября Силуанов заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль для компаний горно-металлургического сектора позволит сгладить резкие изменения налоговых платежей из-за колебаний цен. По его словам, Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.
На следующий день глава РСПП Александр Шохин заявил, что союз предложил Минфину РФ временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход для компаний горно-металлургического комплекса. Он добавил, что пока решены не все вопросы.
13 октября глава Минфина назвал законопроект о налоге на сверхприбыль результатом компромисса с крупным бизнесом.
19 октября статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сказал, что Минфин проведет встречу с РСПП, в ходе которой будут обговорены предложения бизнеса по изменению налога на сверхприбыль (windfall tax). Сазанов добавил, что специальных встреч с отдельными отраслями пока не будет.