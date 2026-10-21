Силуанов призвал не торопиться с дополнительными налогами для банков

На следующий день глава РСПП Александр Шохин заявил, что союз предложил Минфину РФ временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход для компаний горно-металлургического комплекса. Он добавил, что пока решены не все вопросы.