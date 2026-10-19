Сазанов: Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхприбыль
Министерство финансов РФ проведет встречу с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в ходе которой будут обговорены предложения бизнеса по изменению налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Доходы от налога на сверхдоход уже заложены в бюджет. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами – это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений. Поэтому пока преждевременно это обсуждать», – сказал он.
Сазанов добавил, что специальных встреч с отдельными отраслями пока не будет.
6 октября глава РСПП Александр Шохин заявил, что союз предложил Минфину РФ временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход для компаний горно-металлургического комплекса. Он добавил, что пока решены не все вопросы.
13 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что внесенный законопроект о налоге на сверхприбыль – результат компромисса с крупным бизнесом. Силуанов уточнил, что Минфин «идет навстречу» и предлагает «различного рода смягчения», а налог следует брать с заработанного, а не авансом.