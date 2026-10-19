Сазанов: Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхприбыль

«Доходы от налога на сверхдоход уже заложены в бюджет. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами – это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений. Поэтому пока преждевременно это обсуждать», – сказал он.