Силуанов: проект о налоге на сверхдоходы учитывает мнение бизнеса

«Вообще мы с бизнесом встречались, на самом деле последняя версия, которая внесена правительством, она учитывает предложения бизнеса. То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей]», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).