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Главная / Экономика /

Силуанов: проект о налоге на сверхдоходы учитывает мнение бизнеса

Максим Цуланов

Внесенный законопроект о налоге на сверхприбыль (windfall tax) является результатом компромисса с крупным бизнесом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вообще мы с бизнесом встречались, на самом деле последняя версия, которая внесена правительством, она учитывает предложения бизнеса. То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей]», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов уточнил, что Минфин «идет навстречу» и предлагает «различного рода смягчения». Ведомство понимает «те сложности, которые возникнут у нас из-за этого налогового маневра». Министр подчеркнул, что налог следует брать с заработанного, а не авансом.

Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей металлов и удобрений

Бизнес / Промышленность

Он уточнил, что речь о идет о рентных доходах. То есть той прибыли, которую бизнес получает без прямого трудового или предпринимательского участия.

24 сентября Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что это может принести бюджету 100–200 млрд руб. 5 октября Силуанов заявил, что Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Силуанов отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.

Глава РСПП Александр Шохин предлагал временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход.

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