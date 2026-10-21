Патрушев: 70% потребляемого россиянами игристого вина – отечественного производства

По его словам, для дальнейшего развития отрасли необходимо увеличивать представленность российских вин на полках магазинов, прежде всего в крупнейших городах страны. Для этого, считает вице-премьер, требуется совместная работа Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, торговых сетей и производителей.