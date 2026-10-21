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Патрушев: 70% потребляемого россиянами игристого вина – отечественного производства

Виктор Гвоздев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля российской продукции в потреблении тихих вин в России достигла 60%, а игристых – превысила 70%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии V Всероссийского винодельческого форума в Геленджике.

«Потребитель все больше доверяет качеству отечественного вина», – отметил Патрушев.

По его словам, для дальнейшего развития отрасли необходимо увеличивать представленность российских вин на полках магазинов, прежде всего в крупнейших городах страны. Для этого, считает вице-премьер, требуется совместная работа Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, торговых сетей и производителей.

Патрушев также указал на необходимость расширять ассортимент винодельческой продукции с учетом меняющихся потребительских предпочтений. В частности, он отметил потенциал безалкогольного вина и напитков с пониженным содержанием алкоголя.

Еще одним направлением развития отрасли вице-премьер назвал сотрудничество виноделен с торговыми сетями, в том числе выпуск совместных линеек продукции, а также развитие энотуризма и выход российских производителей на зарубежные рынки.

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