ФНС назвала число участников эксперимента по обелению аутстаффинга
В эксперименте по обелению отрасли предоставления персонала участвуют четыре ключевых заказчика из отраслей физического ритейла и электронной коммерции, в числе исполнителей – уже 1720 компаний, сообщил заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев. Он добавил, что в отрасли e-commerce эксперимент покрывает примерно 35–40% рынка.
С 1 сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит эксперимент по обелению аутстаффинга. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняли ранее в ФНС. Ранее стало известно о планах включить в эксперимент совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками также производственные компании, о чем рассказал 26 августа замглавы ФНС Тимур Шиналиев. Тогда он заявил, что бизнес этого сектора выполнять все требования начнет с ноября. Кроме того, заинтересованность в участии выразила и строительная отрасль, добавил Шиналиев.
Участники и ФНС договорились о системе «квазиналогового агентирования», в рамках которой заказчик удерживает и перечисляет на свой единый налоговый счет сумму зарплатных налогов, сумму налога на добавленную стоимость и в определенную дату уплачивает нужную сумму, пояснил суть эксперимента Шиналиев. Он добавил, что основная задача – сместить фокус внимания с прошлого на текущие процессы.
Заказчик обязан частично оплачивать налоги за исполнителя из суммы вознаграждения за услуги. Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители – самозанятые и ИП. Механизм устроен таким образом, что заказчик разделяет платеж за услуги: налоговую составляющую перечисляет напрямую на Единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя в качестве переплаты, оставшуюся сумму вознаграждения – на расчетный счет компании, предоставляющей работников.
В свою очередь компания по подбору кадров обязуется самостоятельно задекларировать всю сумму налога и доплатить оставшуюся часть в бюджет из полученной оплаты. Для аутстаффинговых компаний действует следующая схема: заказчик уплачивает 75% от НДС и страховых взносов и 50% НДФЛ. При работе напрямую с ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) и самозанятыми (применяют налог на профессиональный доход) заказчик оплачивает 100% от рассчитанной суммы налогов.
Порядок эксперимента регулируется отдельным приказом ФНС. Согласно документу, 34 крупных заказчика – участника эксперимента подписали специальный меморандум. В их числе сервисы доставки «Яндекса», «Сбера», маркетплейсы Wildberries, Ozon, крупные ритейлеры – «Перекресток», «Вкусвилл», «Спар», «Дикси», Metro, «Магнит», «Лента».