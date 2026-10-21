ФНС назвала число участников эксперимента по обелению аутстаффинга

С 1 сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит эксперимент по обелению аутстаффинга. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняли ранее в ФНС. Ранее стало известно о планах включить в эксперимент совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками также производственные компании, о чем рассказал 26 августа замглавы ФНС Тимур Шиналиев. Тогда он заявил, что бизнес этого сектора выполнять все требования начнет с ноября. Кроме того, заинтересованность в участии выразила и строительная отрасль, добавил Шиналиев.