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Банки с 1 марта начнут отклонять переводы при обнаружении вирусов в смартфоне

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 марта российские банки будут обязаны отклонять денежные переводы с мобильных устройств, на которых обнаружено вредоносное программное обеспечение. Новые меры направлены на дополнительную защиту клиентов от мошенничества, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в подкасте образовательной платформы ЦБ «Финтрек».

По его словам, соответствующие требования предусмотрены федеральным законом № 210, принятым 26 июня. Банки должны будут проверять устройства на наличие вредоносных программ при использовании мобильных приложений и веб-версий банковских сервисов.

Уваров также сообщил об изменении сроков нахождения граждан в базе данных Банка России о случаях и попытках совершения денежных переводов без добровольного согласия клиента. Теперь при первом включении в список человек будет находиться в нем один год, а при повторном – три года.

12 октября в МВД России сообщили, что сообщения с просьбой вернуть деньги от незнакомца могут быть частью мошеннической схемы. Такая схема может быть способом вовлечения в отмывание средств. После поступления таких денег необходимо обратиться в банк. Кредитная организация может провести обратный перевод на реквизиты, с которых были направлены средства. Тратить поступившие средства нельзя – это регулируется законом о неосновательном обогащении.

16 октября начальник профильного отдела ГСУ ГУ МВД России по Москве Эдуард Киреев заявил, что за девять месяцев 2026 г. ущерб от дистанционных хищений в Москве составил 33 млрд руб. Возмещено 11 млрд руб., в том числе путем наложения ареста на имущество в размере 8 млрд руб. По его словам, доля дистанционных хищений среди преступлений в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г. Раскрываемость таких преступлений за тот же период выросла с 10 до 30%. В МВД связывают эти изменения с взаимодействием полиции с банками и операторами связи.

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