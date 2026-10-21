«Сбер» разместит выпуск ЦФА «Росатома»

13 октября стало известно, что «Сбер» разработал ЦФА, позволяющий получать доход ежедневно и размещать свободные средства на короткий срок, вплоть до одной ночи. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов. Механизм напоминает работу фондов денежного рынка и позволяет получать доход на временно свободные средства, например, в ожидании новых выпусков или выбора других инвестиционных продуктов.