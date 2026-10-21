«Сбер» разместит выпуск ЦФА «Росатома»
«Сберинвестиции» откроют доступ к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) госкорпорации «Росатом» с 5 по 13 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель брокера.
Объем размещения ЦФА составил 5 млрд руб. Срок обращения у выпуска составит около полугода. Купон доходом 15,1% годовых будет выплачен при погашении выпуска – 14 мая 2027 г. Для участия в размещении не требуется статус квалифицированного инвестора.
Кредитный рейтинг «Росатома» подтвержден АКРА 3 сентября на уровне AAA(RU), прогноз «стабильный». От «Эксперта РА» тоже получен наивысший рейтинг со «стабильным» прогнозом. Рейтинг подтвержден на уровне финансовых обязательств правительства РФ с учетом очень высокой оценки степени поддержки со стороны государства и высокой оценки зависимости от однородных факторов риска.
13 октября стало известно, что «Сбер» разработал ЦФА, позволяющий получать доход ежедневно и размещать свободные средства на короткий срок, вплоть до одной ночи. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов. Механизм напоминает работу фондов денежного рынка и позволяет получать доход на временно свободные средства, например, в ожидании новых выпусков или выбора других инвестиционных продуктов.