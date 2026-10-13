«Сбер» запустит ЦФА с ежедневным начислением дохода

8 октября глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее» заявил, что банк прогнозирует объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 г. на российском рынке до 900 млрд руб. Он отметил, что Россия является одним из драйверов развития рынка ЦФА в мире. Пока на вторичном рынке нет хорошей ликвидности, это дело наживное, заключил глава «Сбера».