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Главная / Инвестиции /

«Сбер» запустит ЦФА с ежедневным начислением дохода

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Сбер» разработал цифровой финансовый актив (ЦФА), позволяющий получать доход ежедневно и размещать свободные средства на короткий срок, вплоть до одной ночи. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов и в ближайшее время появится в приложении «СберБанк Онлайн», сообщили в кредитной организации.

Как уточнили в банке, доход будет начисляться за счет ежедневной переоценки актива, пока он находится в цифровом кошельке инвестора. Механизм напоминает работу фондов денежного рынка и позволяет получать доход на временно свободные средства, например, в ожидании новых выпусков или выбора других инвестиционных продуктов.

В «Сбере» отметили, что новый инструмент дополняет линейку классических ЦФА, которые предполагают размещение средств на фиксированный срок. Теперь инвесторы смогут использовать цифровые активы и для управления краткосрочной ликвидностью.

8 октября глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее» заявил, что банк  прогнозирует объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 г. на российском рынке до 900 млрд руб. Он отметил, что Россия является одним из драйверов развития рынка ЦФА в мире. Пока на вторичном рынке нет хорошей ликвидности, это дело наживное, заключил глава «Сбера».

По прогнозам экспертов АКРА, совокупный объем размещенных ЦФА по итогам 2026 г. может достичь 1,4–1,5 трлн руб. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превысило значение на конец предыдущего года. Среди операторов в реестре ЦБ – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банкаВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД и «СПБ биржи».

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