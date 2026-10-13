«Сбер» запустит ЦФА с ежедневным начислением дохода
«Сбер» разработал цифровой финансовый актив (ЦФА), позволяющий получать доход ежедневно и размещать свободные средства на короткий срок, вплоть до одной ночи. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов и в ближайшее время появится в приложении «СберБанк Онлайн», сообщили в кредитной организации.
Как уточнили в банке, доход будет начисляться за счет ежедневной переоценки актива, пока он находится в цифровом кошельке инвестора. Механизм напоминает работу фондов денежного рынка и позволяет получать доход на временно свободные средства, например, в ожидании новых выпусков или выбора других инвестиционных продуктов.
В «Сбере» отметили, что новый инструмент дополняет линейку классических ЦФА, которые предполагают размещение средств на фиксированный срок. Теперь инвесторы смогут использовать цифровые активы и для управления краткосрочной ликвидностью.
8 октября глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее» заявил, что банк прогнозирует объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 г. на российском рынке до 900 млрд руб. Он отметил, что Россия является одним из драйверов развития рынка ЦФА в мире. Пока на вторичном рынке нет хорошей ликвидности, это дело наживное, заключил глава «Сбера».
По прогнозам экспертов АКРА, совокупный объем размещенных ЦФА по итогам 2026 г. может достичь 1,4–1,5 трлн руб. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превысило значение на конец предыдущего года. Среди операторов в реестре ЦБ – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД и «СПБ биржи».