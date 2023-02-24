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Политика

Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Политическое урегулирование конфликта на Украине должно основываться на уважении суверенитета и отказе от менталитета холодной войны, следует из позиции Китая по этому вопросу. Документ опубликован на сайте МИД страны и состоит из 12 пунктов:

  • Уважение суверенитета всех стран, строгое соблюдение устава ООН и принципов международного права, отсутствие двойных стандартов;

  • Отказ от менталитета холодной войны: безопасность одной страны не может достигаться за счет безопасности другой. Региональная безопасность не может обеспечиваться усилением или расширением военных блоков;

  • Прекращение боевых действия и способствование началу диалога Москвы и Киева;

  • Начало мирных переговоров, являющихся «единственным реальным выходом» из украинского кризиса;

  • Разрешение гуманитарного кризиса на основе принципов нейтралитета и беспристрастности;

  • Соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и обмен военнопленными;

  • Поддержание сторонами безопасности АЭС и конструктивную роль МАГАТЭ по этому вопросу;

  • Снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия;

  • Выполнение соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов;

  • Прекращение односторонних санкций, поскольку те «не только не решают проблемы, но и создадут новые»;

  • Обеспечение стабильности глобальных производственных и логистических цепочек, отказ от политизации мировой экономики;

  • Содействие мирового сообщества восстановлению пострадавших районов после завершения боевых действий;

Информация о мирном плане КНР по Украине появилась в СМИ ранее на этой неделе. Как отмечало агентство Bloomberg, Пекин первоначально планировал также включить в него призыв к завершению поставок оружия на Украину.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирным планом с ним поделился Ван И во время встречи на полях Мюнхенской конференции. По его словам, Киев намерен изучить этот план. До этого Кулеба допускал, что Китай может стать возможным посредником в переговорах Киева и Москвы.

22 февраля состоялась встреча руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Позднее он также встретился и с российским президентом Владимиром Путиным. Как позднее сообщил МИД РФ, «китайский мирный план» урегулирования на Украине на этих переговорах не обсуждался.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва приветствует конструктивную роль Пекина в разрешении острых международных вопросов, а также сходство взглядов сторон на причины украинского кризиса. Россия при этом привержена принципу неделимости безопасности, по которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой. Путин в свою очередь попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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