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Слуцкий оценил мирный план Китая по Украине выше резолюции ООН

Ведомости

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что предложения властей Китая по политическому урегулированию украинского кризиса выглядят более взвешенными, чем резолюция, принятая Генассамблеей ООН.

«В отличие от резолюции ООН “мирный план” Китая выглядит в большинстве пунктов куда более взвешенным. Предложения Пекина еще предстоит обсудить, но в главном – это план окончания гегемонии коллективного Запада, план отказа от подмены “силы права” “правом силы”, план соблюдения равных интересов безопасности всех абсолютно сторон», – написал депутат в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету» страны. Он добавил, что Москва готова к конструктивному обсуждению мирного урегулирования, но отметил, что «на Россию бесполезно давить». Депутат рассказал, что «с подачи Киева, а вернее – США, России предлагают капитулировать», но «Москва на это не пойдет».

23 февраля Генассамблея приняла резолюцию Украины и ее союзников к годовщине военной операции. Резолюция требует полного вывода российской армии с территории Украины и прекращения боевых действий. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал этот проект «однобоким и оторванным от реальности», а также «антироссийским и вредоносным».

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Сегодня, 24 февраля, министерство иностранных дел Китая представило позицию страны по мирному урегулированию конфликта, состоящую из 12 пунктов. В частности, КНР предлагает соблюдение Устава ООН по уважению суверенитета всех стран, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, выполнение соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов, а также содействие мирового сообщества восстановлению пострадавших районов после завершения боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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