Слуцкий оценил мирный план Китая по Украине выше резолюции ООН

По словам Слуцкого, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету» страны. Он добавил, что Москва готова к конструктивному обсуждению мирного урегулирования, но отметил, что «на Россию бесполезно давить». Депутат рассказал, что «с подачи Киева, а вернее – США, России предлагают капитулировать», но «Москва на это не пойдет».