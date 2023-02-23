Небензя заявил об отсутствии отношений России и ЕС

Россия видит, что в ЕС идут мероприятия на тему того, как получше «расчленить» и уничтожить ее, заявил Небензя. «Мы, конечно, догадывались о дремлющей в недрах Европы русофобии, но, честно признаться, не представляли себе ее глубины и масштабы», – подчеркнул постпред РФ при ООН во время своего выступления. (цитата по ТАСС). По мнению дипломата, заявления Евросоюза о добрососедстве и партнерстве с Россией были ни чем иным, как способом прикрыть подготовку к конфронтации с Москвой руками Киева.