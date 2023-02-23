Небензя заявил об отсутствии отношений России и ЕС
Отношений между Россией и Европейским союзом, по сути, уже нет. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом.
Россия видит, что в ЕС идут мероприятия на тему того, как получше «расчленить» и уничтожить ее, заявил Небензя. «Мы, конечно, догадывались о дремлющей в недрах Европы русофобии, но, честно признаться, не представляли себе ее глубины и масштабы», – подчеркнул постпред РФ при ООН во время своего выступления. (цитата по ТАСС). По мнению дипломата, заявления Евросоюза о добрососедстве и партнерстве с Россией были ни чем иным, как способом прикрыть подготовку к конфронтации с Москвой руками Киева.
Небензя заявил, что Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков». Постпред отметил, что сейчас в ЕС пытаются замести «все неудобные факты под ковер» для того, чтобы не вызвать «недовольство Вашингтона». Российский дипломат подчеркнул, что Европейский союз подсел на «тяжелые наркотики» – дорогой американский сжиженный природный газ. «За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП объединенной Европы застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями», – акцентировал внимание Небензя.
В прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, мы говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и России пробито дно. Как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа
Постпред также указал, что Европейский союз вместе с остальным Западом приближают мир к самоубийственному конфликту, наращивая поставки вооружений Киеву.
На прошлой неделе – 17 февраля – Небензя заявил, что у России больше не осталось доверия к Западу и каким-либо обещаниям его представителей. На заседании Совбеза ООН, созванном в связи с годовщиной резолюции, утвердившей комплекс мер по выполнению минских соглашений, дипломат обратился к западным членам СБ, заявив, что «жить как прежде» уже не получится. Москва, отметил он, видит, что Западу «не интересно» строить систему безопасности вместе с Россией, она может быть направлена только против нее.
Запад показал свою «недоговороспособность и коварство», сначала создав, а затем и разворошив «неонацистский и националистический улей» на границе с Россией. Пока у Москвы оснований верить в то, что западные страны могут выйти из этого «порочного круга вранья и самообмана», не появилось, добавлял Небензя.
Ранее сегодня на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества министр обороны России Сергей Шойгу заявил о стремлениях «коллективного Запада» «расчленить» Россию, лишить ее независимости. Но министр заявил, что эти попытки обречены на провал.
Еще в мае прошлого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последствия гибридной войны, которую страны Запада объявили России, почувствуют все без исключения. По его словам, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает.
Лавров отмечал, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется. Удивляет министра «пещерный русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».
В начале декабря 2022 г. на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановятся.
Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что Запад пытается уничтожить Россию. Глава государства ранее заявлял, что Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Это заявление было сделано президентом в ходе обращения к россиянам 21 сентября 2022 г. Тогда же было объявлено о проведении частичной мобилизации. Путин также обвинял Запад в «тотальной русофобии». По словам российского президента, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».
Также 30 сентября 2022 г. Путин заявил, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Он подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».