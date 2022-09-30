Путин обвинил Запад в желании развалить Россию

«Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ударить по нам, ослабить и развалить Россию. О чем всегда мечтали — раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсом и с народом, который никогда не умеет и не будет жить по чужой указке», — сказал он.