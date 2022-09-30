Путин обвинил Запад в желании развалить Россию
Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в Кремле.
«Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ударить по нам, ослабить и развалить Россию. О чем всегда мечтали — раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсом и с народом, который никогда не умеет и не будет жить по чужой указке», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».
«Хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наши мысли и философия», — подчеркнул Путин, обвинив западные страны в стремлении подчинить себе Россию.
Глава государства заверил, что российские культурные и духовные ценности будут защищены от внешнего влияния. «Россия всегда будет Россией», — подчеркнул он.
Сегодня в Кремле проходит церемония заключения договоров о присоединении новых субъектов к России. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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