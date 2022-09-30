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Путин пообещал защитить Россию всеми имеющимися силами и средствами

Ведомости

Россия будет защищать свою территорию всеми возможными способами, в этом заключается освободительная миссия народа страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле. Трансляцию вел «Первый канал».

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — подчеркнул российский лидер.

Путин вновь указал на стремление Запада ослабить Россию. Он заявил, что западные власти хотят и дальше проводить «свою грабительскую политику».

Во время своего обращения 21 сентября Путин отмечал возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже» в контексте обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.

Слова Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что Россия призывает ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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