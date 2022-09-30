Путин пообещал защитить Россию всеми имеющимися силами и средствами
Россия будет защищать свою территорию всеми возможными способами, в этом заключается освободительная миссия народа страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле. Трансляцию вел «Первый канал».
«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — подчеркнул российский лидер.
Путин вновь указал на стремление Запада ослабить Россию. Он заявил, что западные власти хотят и дальше проводить «свою грабительскую политику».
Во время своего обращения 21 сентября Путин отмечал возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже» в контексте обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.
Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
Слова Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.
Ранее сегодня в Кремле заявили, что Россия призывает ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.
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