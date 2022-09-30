Кремль призвал к ответственности рассуждающих о ядерной эскалации
Россия призывает ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации, сейчас на этот счет множество безответственных высказываний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Послушайте, на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести», – рассказал он журналистам.
21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
«При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – сказал он тогда. Говоря о «красных линиях» для России, Песков посоветовал всем желающим ознакомиться с ядерной доктриной РФ.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.
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