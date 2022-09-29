Польша допустила ввод войск НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия

На уточняющий вопрос, означает ли это ввод войск НАТО на Украину, глава польского МИДа не исключил такой сценарий. При этом он отметил, что вместо ввода войск альянса на территорию Украины «можно применить обычное вооружение», в том числе авиацию и ракеты. «Причем необязательно с украинской территории», — уточнил Рау.