Польша допустила ввод войск НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия
Участие сил НАТО в конфликте на Украине возможно, если Россия применит там ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире радиостанции RMF FM.
«В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины», — сказал Рау (цитата по ТАСС).
На уточняющий вопрос, означает ли это ввод войск НАТО на Украину, глава польского МИДа не исключил такой сценарий. При этом он отметил, что вместо ввода войск альянса на территорию Украины «можно применить обычное вооружение», в том числе авиацию и ракеты. «Причем необязательно с украинской территории», — уточнил Рау.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские власти неоднократно указывали на рост военной поддержки Киева со стороны Запада. Так, в МИД России называли такую тенденцию опасной и говорили, что США постепенно становится «стороной конфликта». В своем обращении 21 сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что в настоящее время Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Россия де-факто борется с блоком НАТО.
При этом США и другие западные страны продолжают оказывать военную поддержку Украине. По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. Также накануне агентство Reuters сообщило о планах американских властей предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд.
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