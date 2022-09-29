Посол России Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он отметил, что «территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».