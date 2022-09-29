Посол России Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав
США продолжают запугивать мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами со стороны России» и искажать заявления российского руководства. Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, об этом посол России в США Анатолий Антонов написал в статье для журнала The National Interest.
«Ощущение таково, что Россию проверяют, как долго она будет сохранять терпение и не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к прямому столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — написал он.
Антонов также подчеркнул, что США сейчас принимают непосредственное участие в военной подготовке Украины: Вашингтон увеличивает объемы поставок летального оружия в Киев, а также предоставляет разведывательные данные. По словам посла, США и Украина планируют совместные боевые действия в отношении России.
При этом Россия не вводила никаких изменений в вопросе применения ею ядерного оружия. «В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширенной трактовке этих документов, с которыми можно ознакомиться в открытом доступе».
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он отметил, что «территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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