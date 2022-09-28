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Политика

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Ведомости

К высказываниям президента России Владимира Путина стоит относиться серьезно и не думать, что он лишь блефует. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе церемонии открытия «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля». Ее слова передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. 

«Следует относиться к его словам серьезно, не отвергать их с самого начала, не думать, что это блеф, а воспринимать их всерьез. Это не признак слабости и бездействия, а признак политической мудрости», — сказала Меркель. По ее мнению, такой подход оставляет пространство для маневра. 

Как отмечает издания, речь шла о заявлениях Владимира Путина, касающихся ядерного оружия. 21 сентября в ходе своего обращения российский лидер указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». 

После этого западные политики стали обвинять главу государства в угрозах применить ядерное оружие. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». Высказывания американского президента осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Байден озвучил ложную цитату Путина.

Накануне рассуждениями о применении ядерного оружия поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений. 

Слова Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных