Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
К высказываниям президента России Владимира Путина стоит относиться серьезно и не думать, что он лишь блефует. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе церемонии открытия «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля». Ее слова передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Следует относиться к его словам серьезно, не отвергать их с самого начала, не думать, что это блеф, а воспринимать их всерьез. Это не признак слабости и бездействия, а признак политической мудрости», — сказала Меркель. По ее мнению, такой подход оставляет пространство для маневра.
Как отмечает издания, речь шла о заявлениях Владимира Путина, касающихся ядерного оружия. 21 сентября в ходе своего обращения российский лидер указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
После этого западные политики стали обвинять главу государства в угрозах применить ядерное оружие. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». Высказывания американского президента осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Байден озвучил ложную цитату Путина.
Накануне рассуждениями о применении ядерного оружия поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
Слова Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.
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