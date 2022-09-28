Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

«Следует относиться к его словам серьезно, не отвергать их с самого начала, не думать, что это блеф, а воспринимать их всерьез. Это не признак слабости и бездействия, а признак политической мудрости», — сказала Меркель. По ее мнению, такой подход оставляет пространство для маневра.