В Кремле прокомментировали слова Медведева о ядерном оружии

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж» на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».