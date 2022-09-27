В Кремле прокомментировали слова Медведева о ядерном оружии
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря о праве России применить ядерное оружие в случае необходимости, ссылался на доктринальные документы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», – цитирует его «РИА Новости».
Ранее Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие при возникновении угрозы существованию страны. Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж» на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – сказал он тогда.
После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.
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