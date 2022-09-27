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В Кремле прокомментировали слова Медведева о ядерном оружии

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря о праве России применить ядерное оружие в случае необходимости, ссылался на доктринальные документы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие при возникновении угрозы существованию страны. Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений. 

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж» на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – сказал он тогда.

После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.

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Ранее по теме: Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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