Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости
Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — написал Медведев.
Он уточнил, что такая реакция последует при возникновении угрозы существованию России. Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
Также Медведев предостерег западные страны от размещения ядерного оружия на Украине. «Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — подчеркнул политик.
При этом зампред Совбеза РФ считает, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт напрямую, если дело дойдет до ядерного оружия. По его мнению, Запад беспокоится за свою безопасность куда сильнее, чем за «судьбу никому не нужной погибающей Украины».
«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — подытожил Медведев.
Такое заявление зампред Совбеза РФ сделал на фоне высказываний западных политиков об угрозе применения Россией ядерного оружия. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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