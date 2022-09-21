Байден: США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине
Соединенные Штаты хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, но солидарны с ней в вопросе ее суверенитета, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН. Об этом пишет «РИА Новости».
«Соединенные Штаты хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом, – сказал Байден. – Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны, и мы солидарны с ней».
Также президент США заявил, что Россия якобы пренебрегла уставом ООН и создала ядерную угрозу вопреки обязательствам по нераспространению.
Ранее журналист издания Politico Джонатан Лемайр со ссылкой на источники в своем Twitter сообщил, что в Белом доме переписывают речь Байдена в ООН в связи с последними заявлениями президента России Владимира Путина.
В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», – сказал президент.
Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России, говорил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если оно будет применено на территории страны, поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, которое поставит под угрозу работу российских ядерных сил, и если будет под угрозой существование государства.