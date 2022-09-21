Путин заявил, что Вашингтон начал «ядерный шантаж»

Путин также заверил граждан, что территориальная целостность России будет обеспечена. По его словам, Россия готова использовать оружие массового поражения для защиты своего суверенитета. «Тем, кто позволяет себе такие заявления (про возможность использования ядерного оружия против России. — Ведомости) в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения <...>. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — пояснил он.