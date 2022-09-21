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Политика

Путин заявил, что Вашингтон начал «ядерный шантаж»

Ведомости

Западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», — заявил он.

Путин также заверил граждан, что территориальная целостность России будет обеспечена. По его словам, Россия готова использовать оружие массового поражения для защиты своего суверенитета. «Тем, кто позволяет себе такие заявления (про возможность использования ядерного оружия против России. — Ведомости) в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения <...>. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — пояснил он.

Глава государства также предупредил, что «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто угрожает России ядерным оружием.

Сегодня Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу проведения референдумов на подконтрольных территориях. Накануне, 20 сентября, были определены сроки, в которые жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать за или против присоединения территорий к России. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября, при этом в Запорожской области голосование пройдет только на подконтрольных России территориях, в Запорожье референдум не сможет пройти даже в электронном формате из соображений безопасности, сообщил ранее член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных