Замглавы МИДа оценил возможность тактического ядерного удара по Украине

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». «В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю "ядерную пятерку" подтвердить приверженность этому принципу», — напомнил он.