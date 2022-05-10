Замглавы МИДа оценил возможность тактического ядерного удара по Украине
Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос о возможном нанесении тактического ядерного удара по Украине.
«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — отметил Грушко (цитата по «РИА Новости»).
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если
поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России;
будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны;
произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
случится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». «В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю "ядерную пятерку" подтвердить приверженность этому принципу», — напомнил он.
27 февраля президент России владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.