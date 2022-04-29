Посол США назвал «ядерным шантажом» заявление Лаврова о риске войны

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» заявил, что в январе постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, приняли заявление о недопустимости ядерной войны. «Риски (ядерной войны. — Ведомости) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — подчеркивал тогда Лавров.