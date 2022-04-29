Посол США назвал «ядерным шантажом» заявление Лаврова о риске войны
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью CNN, что риторика о якобы возможном применении Россией ядерного оружия в последнее время обострилась «крайне безответственным образом», однако США не поддадутся «ядерному шантажу». Он отметил, что разговоры до спецоперации «перерастут» в предупреждения о ядерной конфронтации, если США и НАТО продолжат поддерживать Украину.
«Мы не поддадимся ядерному шантажу, мы не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани войны», — заявил Салливан.
Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин ранее приостановил, а затем отменил испытание ракеты, несмотря на то что США заранее запланировали его и уведомили российские власти. «Мы не занимаемся безответственной риторикой в отношении ядерного оружия», — подчеркнул Салливан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» заявил, что в январе постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, приняли заявление о недопустимости ядерной войны. «Риски (ядерной войны. — Ведомости) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — подчеркивал тогда Лавров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что заявления о якобы исходящей от России угрозе ядерной войны — фейк. По ее словам, Западу неважно, что говорит Москва, значения слов искажаются и извращаются, как произошло с интервью Лаврова.