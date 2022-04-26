Лавров заявил о «существенном» риске ядерной войны

Лавров напомнил, что Россия начиная с президентства Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне вместе с США недопустимости ядерной войны, подобно тому, как это сделали лидер СССР Михаил Горбачев и американский президент Рональнд Рейган в 1987 г. »С администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», — отметил министр.