Газета
Политика

Лавров заявил о «существенном» риске ядерной войны

Ведомости

Риски ядерной войны сейчас весьма существенные, их нельзя недооценивать, однако позиция Москвы заключается в ее недопустимости. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров. По словам министра, недопустимость подобного конфликта — «наша принципиальная позиция, мы из нее исходим».

Лавров напомнил, что Россия начиная с президентства Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне вместе с США недопустимости ядерной войны, подобно тому, как это сделали лидер СССР Михаил Горбачев и американский президент Рональнд Рейган в 1987 г. »С администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», — отметил министр.

Президент Владимир Путин 27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. До этого, 19 февраля, российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в учениях этих сил. В ходе этих маневров состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

20 апреля Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты».

Ранее по теме: Состоялось первое летное испытание новой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных