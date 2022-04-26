Лавров заявил о «существенном» риске ядерной войны
Риски ядерной войны сейчас весьма существенные, их нельзя недооценивать, однако позиция Москвы заключается в ее недопустимости. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров. По словам министра, недопустимость подобного конфликта — «наша принципиальная позиция, мы из нее исходим».
Лавров напомнил, что Россия начиная с президентства Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне вместе с США недопустимости ядерной войны, подобно тому, как это сделали лидер СССР Михаил Горбачев и американский президент Рональнд Рейган в 1987 г. »С администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», — отметил министр.
Президент Владимир Путин 27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. До этого, 19 февраля, российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в учениях этих сил. В ходе этих маневров состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.
20 апреля Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты».