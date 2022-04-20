Состоялось первое летное испытание новой межконтинентальной ракеты «Сармат»
Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты». «Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке», - уточнила пресс-служба ведомства.
С утра 20 апреля наблюдать за приземлением блоков, согласно сайту Flightradar, были отправлены два самолета-разведчика США.
О разработке этой ракеты президент России Владимир Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию. Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а ее производство развертывается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.
В составе Ракетных войск стратегического назначения РС-28 должна заменить ракету РС-20 «Воевода» разработки украинского КБ «Южное» в Днепре. Комментируя запуск ракеты, Путин отметил, что «это оружие заставит задуматься тех, кто в пылу агрессивной риторики попытается нам угрожать».