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Состоялось первое летное испытание новой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Ведомости

Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты». «Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке», - уточнила пресс-служба ведомства.

С утра 20 апреля наблюдать за приземлением блоков, согласно сайту Flightradar, были отправлены два самолета-разведчика США.

О разработке этой ракеты президент России Владимир Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию. Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а ее производство развертывается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.

В составе Ракетных войск стратегического назначения РС-28 должна заменить ракету РС-20 «Воевода» разработки украинского КБ «Южное» в Днепре. Комментируя запуск ракеты, Путин отметил, что «это оружие заставит задуматься тех, кто в пылу агрессивной риторики попытается нам угрожать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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