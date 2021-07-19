Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон», испытания ракеты продолжаются, сообщило Минобороны.
«В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря», — говорится в сообщении.
По данным министерства, ракета успешно поразила цель на расстоянии более 350 км. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вскоре на боевое дежурство будут поставлены новые системы вооружений: межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы. На боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».