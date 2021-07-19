Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Циркон»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вскоре на боевое дежурство будут поставлены новые системы вооружений: межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы. На боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».