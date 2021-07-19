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Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Циркон»

Ведомости

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон», испытания ракеты продолжаются, сообщило Минобороны.

«В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря», — говорится в сообщении.

По данным министерства, ракета успешно поразила цель на расстоянии более 350 км. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вскоре на боевое дежурство будут поставлены новые системы вооружений: межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы. На боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Ранее по теме: Путин заявил о постановке на боевое дежурство уникальных систем вооружений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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