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Путин заявил о постановке на боевое дежурство уникальных систем вооружений

Ведомости

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

«На подходе другие уни­кальные системы воору­жений, среди них – меж­континентальная баллисти­ческая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. На боевое дежурство, по словам Путина, уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Ранее гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщал, что новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году. Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться.

Как сообщал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, на вооружении у РВСН будут состоять только современные ракетные комплексы уже к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных