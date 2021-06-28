Путин заявил о постановке на боевое дежурство уникальных систем вооружений

Ранее гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщал, что новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году. Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться.