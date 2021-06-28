Путин заявил о постановке на боевое дежурство уникальных систем вооружений
Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. На боевое дежурство, по словам Путина, уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».
Ранее гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщал, что новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году. Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться.
Как сообщал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, на вооружении у РВСН будут состоять только современные ракетные комплексы уже к 2024 г.