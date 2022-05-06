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МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

Ведомости

Применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — подчеркнул Зайцев.

По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». «В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу», — напомнил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» ранее заявил, что в январе постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, приняли заявление о недопустимости ядерной войны. «Риски (ядерной войны. — "Ведомости") весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — подчеркивал тогда Лавров.

В ответ на это посол США в России Джон Салливан заявил в интервью CNN, что риторика о якобы возможном применении Россией ядерного оружия в последнее время обострилась «крайне безответственным образом», однако США не поддадутся «ядерному шантажу». Он отметил, что разговоры до спецоперации «перерастут» в предупреждения о ядерной конфронтации, если США и НАТО продолжат поддерживать Украину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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