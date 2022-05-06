МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». «В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу», — напомнил он.