Захарова: Байден в своем выступлении допустил ложное цитирование Путина

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось. <…> Неприличным не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран. <…> Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).