Захарова: Байден в своем выступлении допустил ложное цитирование Путина
Президент США Джо Байден позволил себе ложное цитирование слов российского лидера Владимира Путина по поводу ядерной угрозы, заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось. <…> Неприличным не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран. <…> Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
По мнению дипломата, президент США в своем выступлении использовал ту информацию, которая сейчас активно тиражируется американскими СМИ. Официальный представитель МИДа добавила, что «это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности».
Во время своего вчерашнего выступления на Генассамблее ООН Байден заявил, что Россия якобы пренебрегла уставом ООН и что заявление Путина «с ядерными угрозами против Европы» является пренебрежением обязательствами по нераспространению. Об этом писало «РИА Новости».
В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», – сказал президент.