Газета
Политика

Салливан: Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия

Ведомости

США предупредили Россию о катастрофических последствиях, которые возникнут в случае  применения Москвой ядерного оружия, Вашингтон обещает ответить, если это произойдет, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Салливан сообщил, что высокопоставленные чиновники в Штатах уведомили своих российских коллег по приватной линии. По его словам, контакты между руководством двух стран продолжаются.

«Мы, не колеблясь, можем публично заявить, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят [на это] решительно», — сказал Салливан в интервью телеканалу NBC (цитата по РБК).

Ранее по теме: Зеленский усомнился в возможности применения Россией ядерного оружия

В интервью CBS помощник Джо Байдена также заявил, что российский президент Владимир Путин «не в первый раз выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта». По его словам, это не сдержит Вашингтон в предоставлении военной помощи Украине.

«Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Президент США после этого заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы» вопреки обязательствам по нераспространению. На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина. Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает от вмешательства в спецоперацию, сообщил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных