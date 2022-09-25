Салливан: Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия
США предупредили Россию о катастрофических последствиях, которые возникнут в случае применения Москвой ядерного оружия, Вашингтон обещает ответить, если это произойдет, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан сообщил, что высокопоставленные чиновники в Штатах уведомили своих российских коллег по приватной линии. По его словам, контакты между руководством двух стран продолжаются.
В интервью CBS помощник Джо Байдена также заявил, что российский президент Владимир Путин «не в первый раз выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта». По его словам, это не сдержит Вашингтон в предоставлении военной помощи Украине.
«Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
Президент США после этого заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы» вопреки обязательствам по нераспространению. На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина. Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает от вмешательства в спецоперацию, сообщил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.