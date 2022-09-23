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В МИДе заявили, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Ведомости

Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает от вмешательства в спецоперацию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время, добавил Рябков, Москва предостерегает западные страны от вмешательства в спецоперацию на Украине. Замглавы министерства отметил, что российские власти призывают США не допустить прямого столкновения с РФ. 

Таким образом Рябков прокомментировал «болезненную реакцию» администрации США на обращение президента России Владимира Путина от 21 сентября. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы» вопреки обязательствам по нераспространению. На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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