В МИДе заявили, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».