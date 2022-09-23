В МИДе заявили, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает от вмешательства в спецоперацию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»).
В то же время, добавил Рябков, Москва предостерегает западные страны от вмешательства в спецоперацию на Украине. Замглавы министерства отметил, что российские власти призывают США не допустить прямого столкновения с РФ.
Таким образом Рябков прокомментировал «болезненную реакцию» администрации США на обращение президента России Владимира Путина от 21 сентября.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы» вопреки обязательствам по нераспространению. На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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