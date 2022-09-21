Зеленский усомнился в возможности применения Россией ядерного оружия

В ответ на это в США заявили, что серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии. Для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.