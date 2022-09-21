Зеленский усомнился в возможности применения Россией ядерного оружия
Россия не применит ядерное оружие в ходе специальной операции на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу Bild TV.
«Я не верю, что он [президент РФ Владимир Путин] применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — подчеркнул Зеленский.
В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России.
При этом глава государства отметил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он пообещал, что «территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены».
В ответ на это в США заявили, что серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии. Для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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