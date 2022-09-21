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Зеленский усомнился в возможности применения Россией ядерного оружия

Ведомости

Россия не применит ядерное оружие в ходе специальной операции на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу Bild TV.

«Я не верю, что он [президент РФ Владимир Путин] применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — подчеркнул Зеленский.

В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России.

При этом глава государства отметил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он пообещал, что «территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены».

В ответ на это в США заявили, что серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии. Для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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