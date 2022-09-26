Блинкен сообщил о наличии плана в случае применения Россией ядерного оружия

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж», но Россия сделает все возможное для защиты своего суверенитета, пообещал глава государства. Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».