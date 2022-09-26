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Блинкен сообщил о наличии плана в случае применения Россией ядерного оружия

Ведомости

В США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, об этом телеканалу CBS сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако подробности плана он раскрывать не стал.

«Я не стану углубляться в вопрос о том, какими будут последствия. Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», — сказал он (цит. по ТАСС).

Тем не менее, Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к дальнейшей эскалации конфликта. Блинкен сообщил, что администрация США как публично, так и в частном порядке призывала Кремль «прекратить пустые разговоры о ядерном оружии».

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21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж», но Россия сделает все возможное для защиты своего суверенитета, пообещал глава государства. Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

После этого заявления президент США Джо Байден сообщил, что Москва пренебрегла уставом ООН, заявив о «ядерных угрозах против Европы» вопреки обязательствам по нераспространению. На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина. В частности, по ее словам, президент США в своем выступлении использовал ту информацию, которая сейчас активно тиражируется американскими СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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