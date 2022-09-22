Песков назвал необходимой мерой введение частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение частичной мобилизации в России. Он заявил, что данная мера стала необходимостью на фоне усиления поддержки Киева Западом.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, предполагал ли изначально план проведения спецоперации объявление о частичной мобилизации. Песков подчеркнул, что накануне президент РФ Владимир Путин «дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения».
«Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми его логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», — пояснил Песков.
Накануне Путин объявил частичную мобилизацию в России. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против Россия ядерного оружия.
В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия противостоит не Украине, а «коллективному Западу». Он уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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