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Политика

Песков назвал необходимой мерой введение частичной мобилизации

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение частичной мобилизации в России. Он заявил, что данная мера стала необходимостью на фоне усиления поддержки Киева Западом.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, предполагал ли изначально план проведения спецоперации объявление о частичной мобилизации. Песков подчеркнул, что накануне президент РФ Владимир Путин «дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения».

«Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми его логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», — пояснил Песков.

Накануне Путин объявил частичную мобилизацию в России. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против Россия ядерного оружия. 

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия противостоит не Украине, а «коллективному Западу». Он уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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