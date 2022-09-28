Reuters узнало о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
США готовятся предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.
По данным издания, объявить о новом пакете Вашингтон может уже «в ближайшие дни». Источник, знакомый с планом, отметил, что в пакет войдут пусковые установки HIMARS, боеприпасы к ним, различные системы противодействия беспилотникам, радиолокационные системы, а также запчасти. Кроме того, военная помощь предусматривает обучение украинских военных и техническую поддержку, уточняет агентство.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать политическую и военную поддержку Украине. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Тем не менее Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине. В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. Позже стало известно, что США намерены выделить Киеву очередной пакет в размере $600 млн.
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