Reuters узнало о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

Тем не менее Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине. В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. Позже стало известно, что США намерены выделить Киеву очередной пакет в размере $600 млн.