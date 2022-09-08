В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине на $675 млн
В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине на $675 млн, который ранее сегодня одобрил президент США Джо Байден. Список военной техники для Киева опубликован на сайте Пентагона.
США передадут Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5 000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
Также сообщается, что госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить Украине еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
В Пентагоне сообщили, что с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
Ранее сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне выделения Украине $2 млрд. Этот визит стал третьим для Блинкена с начала спецоперации и пятым в роли главы госдепартамента.
В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».
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