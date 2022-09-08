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В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине на $675 млн

Ведомости

В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине на $675 млн, который ранее сегодня одобрил президент США Джо Байден. Список военной техники для Киева опубликован на сайте Пентагона. 

США передадут Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5 000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др. 

Также сообщается, что госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить Украине еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.

В Пентагоне сообщили, что с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.

Ранее сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне выделения Украине $2 млрд. Этот визит стал третьим для Блинкена с начала спецоперации и пятым в роли главы госдепартамента.

В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных