Путин заявил о поддержке действий России большинством граждан
«Сегодняшняя ситуация вынуждает определить свою позицию...Наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа, многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исходя исключительно из этих соображений. И мы видим, что подавляющее число граждан на нашей стороне».
Накануне ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле поддержали СВО 72 опрошенных. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.
Понимание целей СВО также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.
По мнению 17% участников опроса, Россия освобождает Украину от нацистов и стремится к изменению политического курса страны. 7% респондентов сказали, что Москва стремится присоединить украинские территории к России.
Также ВЦИОМ привел данные о протестном потенциале в обществе. Если в начале 2022 г. он достигал 18-21%, то в настоящее время не превышает 12%. Принять участие в протестах лично готовы 11% опрошенных.
В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
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