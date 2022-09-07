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Путин заявил о поддержке действий России большинством граждан

Ведомости

Сегодня действия России направлены на защиту интересов народа страны, и большая часть россиян их поддерживают, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.

«Сегодняшняя ситуация вынуждает определить свою позицию...Наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа, многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исходя исключительно из этих соображений. И мы видим, что подавляющее число граждан на нашей стороне».

Накануне ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле поддержали СВО 72 опрошенных. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.

Понимание целей СВО также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.

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По мнению 17% участников опроса, Россия освобождает Украину от нацистов и стремится к изменению политического курса страны. 7% респондентов сказали, что Москва стремится присоединить украинские территории к России.

Также ВЦИОМ привел данные о протестном потенциале в обществе. Если в начале 2022 г. он достигал 18-21%, то в настоящее время не превышает 12%. Принять участие в протестах лично готовы 11% опрошенных.

В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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