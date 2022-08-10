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Россияне верят в победу в спецоперации

Социологи отмечают, что сейчас происходит «рутинизация конфликта» в головах людей
Марина Царева
55% опрошенных прямо заявили о своей поддержке спецоперации / Андрей Гордеев / Ведомости

Абсолютное большинство (82%) опрошенных проектом независимых социологов «Хроники» респондентов уверены, что России удастся победить в результате специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хроники» представили очередное исследование отношения граждан к СВО: опрос проводился с 29 июня по 5 июля 2022 г. во всех регионах страны, опрошено 1823 респондента.

55% опрошенных прямо заявили о своей поддержке спецоперации, 10% не поддерживают, а 35% либо затруднились ответить, либо отказались отвечать на этот вопрос. По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за июнь, «скорее поддерживали» СВО 72% опрошенных россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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