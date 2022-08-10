Россияне верят в победу в спецоперации

Абсолютное большинство (82%) опрошенных проектом независимых социологов «Хроники» респондентов уверены, что России удастся победить в результате специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хроники» представили очередное исследование отношения граждан к СВО: опрос проводился с 29 июня по 5 июля 2022 г. во всех регионах страны, опрошено 1823 респондента.