Россияне верят в победу в спецоперации

Россияне верят в победу в спецоперацииСоциологи отмечают, что сейчас происходит «рутинизация конфликта» в головах людей
Абсолютное большинство (82%) опрошенных проектом независимых социологов «Хроники» респондентов уверены, что России удастся победить в результате специальной военной операции (СВО) на Украине. «Хроники» представили очередное исследование отношения граждан к СВО: опрос проводился с 29 июня по 5 июля 2022 г. во всех регионах страны, опрошено 1823 респондента.
55% опрошенных прямо заявили о своей поддержке спецоперации, 10% не поддерживают, а 35% либо затруднились ответить, либо отказались отвечать на этот вопрос. По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за июнь, «скорее поддерживали» СВО 72% опрошенных россиян.
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